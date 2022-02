Nach drei Niederlagen in der Vorrunde setzte sich der Vize-Weltmeister von 2013 und 2018 im Play-off um den Viertelfinaleinzug bei den Winterspielen in Peking mit 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) gegen Tschechien durch. In der Runde der letzten Acht ist am Mittwoch Finnland der Gegner.

Auch Olympia-Neuling Dänemark zog ins Viertelfinale ein. Die Mannschaft mit fünf Profis aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) besiegte Lettland mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) und feierte im vierten Spiel in Peking bereits den dritten Sieg. Nun wartet Titelverteidiger Russland, gegen den es in der Vorrunde eine knappe 0:2-Niederlage gab. Die Slowakei, die die deutsche Mannschaft mit 4:0 ausschaltete, trifft auf die USA.

Ad

Olympia - Eishockey Eiskalt erwischt: Schweiz dreht in 13 Sekunden Spiel gegen Tschechien VOR EINER STUNDE

Lukas Klok (11.) brachte die Tschechen, die in der Gruppenphase 2:1 nach Penaltyschießen gewonnen hatten, in Führung. Doch Andres Ambühl (15.) und Kilian Mottet (16.) drehten das Spiel mit einem Doppelschlag innerhalb von 13 Sekunden. Denis Malgin (30.) und Raphael Diaz (55.) erhöhten für die Eidgenossen, Roman Cervenka (56.) verkürzte noch einmal. Die Dänen lagen nach einem Tor von Morten Poulsen (13.) und zwei Gegentreffern von Laris Darzins (17./23.) mit 1:2 zurück, ehe der ehemalige Hamburger Julian Jakobsen (37.) und der Ex-Münchner Markus Lauridsen (42.) den Viertelfinaleinzug perfekt machten.

Olympia - Eishockey Frustaktion! Wolf für Tätlichkeit gegen die Slowakei im Netz kritisiert VOR EINER STUNDE