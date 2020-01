Eishockey: Trainer Krupp in Prag entlassen

Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Auch Krupps Co-Trainer Jaroslav Nedved muss gehen, die Nachfolge werde in den kommenden Tagen geregelt. Übergangsweise betreuen Sportdirektor Petr Ton und Sportmanager Jaroslav Hlinka das Team.

"Mit Blick auf die zuletzt schwächer werdenden Leistungen mussten wir kurz vor dem Beginn der Play-offs eine starke Entscheidung treffen", sagte Prags Klubmanagerin Barbora Snopkova Haberova: "Wir haben den Kader vor und während der Saison signifikant verstärkt und alles getan, um die Situation zu verbessern." Das Team habe in Bezug auf Ergebnisse und Spielweise dennoch "stagniert".

Krupp war 2018 von den Eisbären Berlin nach Prag gewechselt. In seiner ersten Saison als Coach des viermaligen tschechischen Meisters scheiterte das Team in den Pre-Play-offs. Momentan liegt Prag als Dritter der Extraliga zwar gut im Rennen, profitiert aber fast ausschließlich vom starken Saisonstart. Seit Wochen geht es bergab, Besserung war kaum in Sicht: In den vergangenen fünf Spielen verlor die Mannschaft viermal.