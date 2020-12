Stützle und Peterka waren beim jüngsten Draft der nordamerikanischen Profiliga NHL an den Positionen drei (Stützle/Ottawa Senators) und 34 (Peterka/Buffalo Sabres) gezogen worden. Lukas Reichel, an 17 von den Chicago Blackhawks ausgewählt, fehlt dem Team hingegen aufgrund eines positiven Coronatests.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) begibt sich nach der Ankunft in Edmonton zunächst in Einzel-Quarantäne auf den Hotelzimmern. Am 18. Dezember findet das erste Training auf dem Eis statt. "Die Spieler haben für die Quarantäne in Kanada wichtige Infos bekommen, gute Ratschläge, um die Zeit so sinnvoll wie möglich zu verbringen und gestärkt aus dieser Phase herauszukommen", sagte Abstreiter.