Durch die drei Punkte für den Sieg nach 60 Minuten zog Deutschland aber in der Tabelle noch an Dänemark vorbei und schloss die Fünfergruppe B mit vier Zählern auf dem vierten Platz ab.

Das Viertelfinale war schon vor der Partie außer Reichweite gewesen.

Franziska Feldmeier (9.) glich in der spannenden Begegnung in Frederikshavn zunächst zum 1:1 aus, fünf Minuten vor Schluss lag die deutsche Mannschaft dennoch mit 1:2 in Rückstand. Der abermalige Ausgleich durch Laura Kluge (56.) sorgte für neue Hoffnung, Eisenschmid vollendete das kleine Eishockey-Wunder.

Das erhoffe Viertelfinale hatte die deutsche Auswahl in Dänemark schon durch die Niederlagen gegen Ungarn (2:4), Schweden (3:4 nach Penaltyschießen) und Tschechien (0:6) verpasst.

(SID)

