Die Mannschaft um Kapitänin Julia Zorn gewann ihre Auftaktpartie am Samstagabend gegen Außenseiter Ungarn souverän mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Nina Christof per Doppelpack und Zorn erzielten die Treffer für Deutschland mit seinem neuen Trainer Thomas Schädler.

Am Montag trifft Deutschland ab 20.00 Uhr im zweiten Gruppenspiel auf die Däninnen, die ihr erstes Spiel gegen die starken Tschechinnen mit 1:6 verloren haben. Als fünftes Team in Gruppe B ist Japan am Start.

Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr und einigen Verschiebungen findet die WM nun zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt, Ende August und am Ende der Sommerpause, in der Olympia-Stadt von 1988 statt.

