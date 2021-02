Nach dem Duell mit den Italienern am 21. Mai in Riga stehen für die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm in der Gruppe B die Begegnungen am 22. Mai gegen Norwegen, am 24. Mai gegen Vorjahresfinalist Kanada, am 26. Mai gegen Kasachstan, am 29. Mai gegen Weltmeister Finnland, am 31. Mai gegen die USA und zum Abschluss am 1. Juni gegen Gastgeber Lettland an.