Im Schnitt sahen am Sonntag 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Sieg des Gastgebers Finnland über Titelverteidiger Kanada (4:3), in der Schlussphase mit Overtime waren in der Spitze bis zu 720.000 dabei. Der Gesamt-Marktanteil der Liveübertragung aus Tampere lag bei 1,6 Prozent.

Die besten Werte im Turnierverlauf hatte Sport1 beim Viertelfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft erreicht. Im Schnitt verfolgten am vergangenen Donnerstag 650.000 Fans das 1:4 gegen Tschechien, in der Spitze waren es 800.000 Zuschauer.

