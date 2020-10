In Belarus gibt es seit Wochen Proteste gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko, der auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees ist. Zuletzt hatten mehr als 900 Sportler eine Petition unterschrieben, in der ein Ende der Gewalt im Land gefordert wird.

Erst am Freitag übergaben Teilnehmer eines Protestmarschs in Lausanne dem IOC einen Offenen Brief, in dem ein Ausschluss des NOK wegen Verstößen gegen die Olympische Charta gefordert wird. Zudem solle Belarus die Ausrichtung aller internationalen Wettbewerbe entzogen werden.

In den IIHF-Statuten sei klar ausgewiesen, dass der Verband nicht politisch sei. "Ich kann nicht unsere eigenen Statuten untergraben", so Lichtner. "Ich bin der Überzeugung, wenn das Land wieder zu einer normalen Lebensart zurückkehrt, dann wird das eine ganz fantastische WM in Lettland, in Riga und in Minsk, in Belarus."