Eishockey: Zweite Niederlage für DEB-Frauen

Nach dem 1:3 zum Auftakt gegen den WM-Zweiten Finnland unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Christian Künast beim Sechs-Nationen-Turnier in Schweden am Donnerstag dem Olympiafünften Schweiz knapp mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Das deutsche Tor gelang Daria Gleißner (36.) vom ECDC Memmingen. Damit geht es zum Abschluss gegen den Tabellenletzten der Parallelgruppe um den fünften Platz.

Für Künast ist das Turnier mit Blick auf die A-WM in Kanada (31. März bis 10. April) "ein sehr guter Test". Bei der WM 2019 in Finnland hatte die deutsche Mannschaft den siebten Platz belegt, für Olympia 2018 in Pyeongchang war sie nicht qualifiziert.