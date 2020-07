Eishockey: Zweiter Spieler der Kölner Haie mit Corona infiziert

Ein zweiter Spieler der Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der achtmalige deutsche Meister am Mittwoch via Twitter bekannt. Der namentlich nicht genannte Akteur zeige "keine Symptome und befindet sich bereits in der zweiwöchigen Quarantäne."Es ist der zweite offizielle Coronafall in der DEL. Den ersten hatte der KEC am 14. Juli...

Das gab der achtmalige deutsche Meister am Mittwoch via Twitter bekannt. Der namentlich nicht genannte Akteur zeige "keine Symptome und befindet sich bereits in der zweiwöchigen Quarantäne."

Es ist der zweite offizielle Coronafall in der DEL. Den ersten hatte der KEC am 14. Juli kommuniziert.

Eishockey NHL: Draisaitl darf auch auf MVP-Trophäe hoffen VOR 16 STUNDEN

Die neue DEL-Spielzeit soll nicht vor November starten. Ursprünglich war der Saisonstart für den 18. September geplant. Hintergrund der Entscheidung seien die weiterhin bestehenden behördlichen Verbote für Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober.

Eishockey Vorbereitung auf den NHL-Restart: Draisaitl mit Assist VOR 16 STUNDEN