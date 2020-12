Die Auszeichnung für den Nationalspieler habe eine "historische Dimension und krönt seine herausragenden Leistungen in der vergangenen NHL-Saison", sagte DEB-Präsident Franz Reindl: "Leon hat Geschichte geschrieben, das macht uns stolz."

Draisaitl habe "als Botschafter unseres Sports viel Anerkennung für Eishockey-Deutschland gewonnen", sagte Bundestrainer Toni Söderholm. Der 25-Jährige selbst war "sehr, sehr stolz. Wir haben so viele geniale Sportler in Deutschland. Es ist etwas ganz Besonderes, da ganz oben zu stehen", sagte er.

NHL-Saison beginnt am 13. Januar - Kanadische Division

Draisaitl war am Sonntagabend als erster Eishockeyspieler zum besten Einzelsportler bei der Gala in Baden-Baden ausgezeichnet worden. Der Stürmer der Edmonton Oilers hatte die Saison in der nordamerikanischen Profiliga als Topscorer beendet und war mit der Trophäe für den wertvollsten Spieler (MVP) geehrt worden.