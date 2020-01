Ex-DEL-Coach Tomlinson geht es mit Spenderniere "eigentlich perfekt"

"Mir geht es eigentlich perfekt", sagte der 49-Jährige der Berliner Morgenpost.

Tomlinson leidet an der Erbkrankheit Zystennieren, die im Laufe der Zeit die Nierenfunktion einschränkt. Bei einem Eingriff Ende Oktober in Halle/Saale erhielt er ein Spenderorgan seines Bruders. "Ein Roboter hat die OP durchgeführt, das ist richtig Hightech", sagte Tomlinson.

Die Folgen des Eingriffs spürt er noch immer, täglich muss Tomlinson über 20 Tabletten einnehmen, auch um Abwehrreaktionen des Körpers zu verhindern. "Es werden aber immer weniger mit der Zeit. Und es ist viel besser als Dialyse", sagte er.

Von der Arbeit hält ihn die gesundheitliche Herausforderung nicht ab. Tomlinson ist bereits wieder als Trainer des Schweizer Erstligisten Rapperswil Jona Lakers im Einsatz.

Tomlinson stand in der Deutschen Eishockey Liga in Düsseldorf, Nürnberg und Berlin an der Bande. Für die Eisbären lief er zwischen 2000 und 2004 auch als Spieler auf und beendete dort seine aktive Karriere.