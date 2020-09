"Die Gründung der SVE war, das hat uns Corona und die damit verbundenen Geschehnisse gezeigt, ein dringend notwendiger Schritt für die Zukunft des Eishockeys in Deutschland", erläuterte der frühere Verteidiger. Aus seiner Zeit in der NHL sind ihm Aufgaben und Struktur einer Spielergewerkschaft bekannt. "Von einer Organisation mit einer solchen Power und Stimmgewalt wie der der NHLPA sind wir logischerweise noch weit entfernt", sagte Sulzer: "Aber es liegt jetzt mit in meiner Hand, Strukturen aufzubauen, Netzwerke weiterzuentwickeln, Gespräche mit vielen Parteien zu führen und mittelfristig auch Perspektiven in Sachen Karriere nach der Karriere für Eishockeyspieler zu schaffen."