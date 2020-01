Fauser lobt Cortina: "Hat richtig Struktur reingebracht"

"Er hat richtig Struktur reingebracht. Das sieht man jetzt auch auf dem Eis", sagte der Stürmer am Rande eines Sponsorentermins mit Partner Volkswagen im österreichischen Faistenau: "Er erreicht uns und kann uns überragend motivieren. Ich denke, dass wir damit gut fahren."

Der frühere deutsche Bundestrainer Cortina hatte den Klub vor der laufenden Saison übernommen, nach 35 von 52 Hauptrundenspielen sind die Grizzlys Tabellenneunter. "In den Play-offs sind wir gut. Da müssen wir hinkommen", so Fauser. Auch Cortina will unbedingt in die Meisterrunde: "Wenn du die Play-offs erreichst und gesund bleibst, ist alles möglich. Das macht die Liga so interessant."