Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag im Play-off der Winterspiele in Peking der Slowakei mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) und verpasste damit das Viertelfinale. Nach der Silbersensation 2018 in Pyeongchang fliegt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) diesmal mit leeren Händen nach Hause.

Die deutsche Mannschaft gewann nur eines ihrer vier Spiele in Peking - gegen den krassen Außenseiter China (3:2). Libor Hudacek (12.), Peter Cehlarik (28.), Michal Kristof (29.) und Marek Hrivik (58.) trafen für die Slowaken, die am Mittwoch (5.10 Uhr MEZ) in der Runde der letzten Acht auf die USA treffen.

