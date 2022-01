"Man hofft, dass bessere Tage kommen, aber es ist frustrierend. Keiner will verlieren, und wir verlieren schon seit langem", sagte Draisaitl, der beim 2:4 immerhin seinen 26. Saisontreffer erzielte: "Wir geben nicht auf. Es ist noch eine lange Saison."

Die Oilers sind gegen Toronto zum 21. Mal in den vergangenen 25 Spielen in Rückstand geraten, in der Western Conference liegt das Team nur auf Rang acht. Gegen Toronto fehlten Connor McDavid, neben Draisaitl der zweite Superstar im Team, Derek Ryan und Tyson Barrie, die am Mittwoch (Ortszeit) ins COVID-19-Protokoll der Liga aufgenommen wurden.

