"Darüber habe ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie die Regeln diesbezüglich sind", sagte Draisaitl am Dienstag, nachdem er als erster Deutscher zum besten Spieler der NHL gewählt worden war.

Sein Fokus liege derzeit ganz auf dem Training für die nächste Spielzeit, sagte Draisaitl in einer Video-Konferenz. Zuvor war der 24 Jahre alte Angreifer der Edmonton Oilers in der Nacht mit der Hart Memorial Trophy ausgezeichnet worden. Der gebürtige Kölner gewann ebenfalls den durch die Spielergewerkschaft NHLPA verliehenen Ted Lindsay Award für den herausragenden Profi der regulären Saison. Auch diese Auszeichnung ging erstmals an einen deutschen Spieler.