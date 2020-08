Grubauer will den Stanley Cup: "Wir sind nicht zum Spaß da"

Nationaltorhüter Philipp Grubauer macht in der Eishockey-Profiliga NHL Jagd auf seinen zweiten Stanley Cup. "Wir haben eine sehr junge Mannschaft, wir haben Energie, wir sind heiß auf den Cup und wollen das Ding gewinnen", sagte der Goalie der Colorado Avalanche dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Wir sind nicht zum Spaß da."Der Rosenheimer, 2018 mit den Washington Capitals NHL-Champion,...

"Wir haben eine sehr junge Mannschaft, wir haben Energie, wir sind heiß auf den Cup und wollen das Ding gewinnen", sagte der Goalie der Colorado Avalanche dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Wir sind nicht zum Spaß da."

Der Rosenheimer, 2018 mit den Washington Capitals NHL-Champion, gehört beim Restart der Liga in Kanada mit Colorado zu den acht für die Play-offs qualifizierten Teams. Es geht zunächst darum, sich im Westen in drei Setzlistenspielen eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. So könnte es im Achtelfinale gegen einen schwächeren Gegner gehen - auf dem Papier.

NHL Trotz Draisatil-Tor: Edmonton unterliegt beim NHL-Restart VOR 14 STUNDEN

Ganz so einfach ist die Rechnung aber laut Grubauer nicht. "Die Karten sind für alle Mannschaften neu gemischt. Es ist egal, ob du Erster oder Vierter warst in der normalen Saison", sagte der 28-Jährige.

"Chicago hätte eigentlich gar nicht in den Play-offs sein sollen, und die putzen jetzt Edmonton weg. Es kann wahrscheinlich alles passieren", so Grubauer. Die Chicago Blackhawks, beim Abbruch der Hauptrunde im Westen nur Zwölfter, hatten am Samstag überraschend die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl mit 6:4 geschlagen.

Wie oft er in der Startformation stehen wird, kann Grubauer noch nicht einschätzen. "Wir werden wahrscheinlich von Spiel zu Spiel schauen", sagte der Oberbayer. Auch sein tschechischer Teamkollege Pavel Francouz bekomme sicher Einsätze im Kasten: "Wir beide verstehen, dass einer alleine nicht gewinnen kann. Man braucht alle Spieler."

Eishockey NHL: Grubauer beim Restart im Tor von Colorado GESTERN AM 05:31