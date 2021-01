Colorado, das mit Grubauer im Tor in der Nacht zu Mittwoch beim 7:3 gegen die San Jose Sharks den vierten Sieg im siebten Saisonspiel eingefahren hat, gilt als einer der Top-Favoriten auf den Meistertitel. Das war auch in der Vorsaison so, doch im Conference-Halbfinale war Endstation. Grubauer hatte beim Aus verletzungsbedingt nicht auf dem Eis gestanden.