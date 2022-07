Der 26-Jährige stand in der vergangenen Saison beim finnischen Klub Ilves Tampere unter Vertrag. Der Nordamerikaner erzielte in der dortigen Eliteliga immerhin 26 Tore und 14 Vorlagen in 65 Spielen.

Baptiste wurde zunächst für eine Saison bis 2023 vom achtmaligen deutschen Meister gebunden. "Nick hatte mit seiner letzten Saison einen guten Einstand in Europa. Wir freuen uns sehr, dass er sich entschieden hat, nach Köln zu kommen", sagte KEC-Chefcoach Uwe Krupp.

