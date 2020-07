"Heilige Symbole": Blackhawks-Fans dürfen künftig keinen Indianerschmuck mehr tragen

Die Chicago Blackhawks aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL werden ihren Namen nicht abgeben - dafür verbietet die Franchise ihren Fans ab sofort das Tragen der traditionellen Indianer-Kopfbedeckungen. Dies teilte des Team mit, dessen Name seinen Ursprung bei einem Indianerstamm hat. Ein ehemaliger Häuptling nannte sich so, was Frederic McLaughlin, der erste Besitzer des NHL...

Dies teilte des Team mit, dessen Name seinen Ursprung bei einem Indianerstamm hat. Ein ehemaliger Häuptling nannte sich so, was Frederic McLaughlin, der erste Besitzer des NHL-Teams, als Inspiration nahm.

"Diese Symbole sind heilig, sie gehören traditionell den Häuptlingen ihrer Stämme, die großen Respekt genießen", teilte das Eishockey-Team mit. Dieser Kopfschmuck sollte nicht "als ein Kostüm oder als tägliche Kleidung" genutzt werden.

Anders als die Washington Redskins aus der US-Football-Liga NFL werden die Blackhawks ihren Namen jedoch nicht wechseln. Die Cleveland Indians aus der Baseball-Liga MLB erwägen, sichj umzubenennen.

Die Namen der Teams waren zuletzt Teil einer öffentlichen Debatte, die im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung an Fahrt aufgenommen hatte. Unter dem öffentlichen Druck legten die Redskins (Rothäute) ihren Namen ab, die Footballer aus der US-Hauptstadt laufen künftig als Washington Football Team auf.

