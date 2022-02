Der 20-Jährige wird derzeit in einer Klinik in Deutschland behandelt. Das gab Kyle Dubas, General Manager der Toronto Maple Leafs, am Mittwoch bekannt. Die Kanadier hatten den Stürmer vor zwei Jahren im Draft der Profiliga NHL an Position 15 ausgewählt.

Amirow begann die Saison in der russischen KHL bei Salawat Julajew und verletzte sich frühzeitig. Während der Reha traten Symptome auf, intensive Untersuchungen erbrachten die Diagnose. Amirow wird in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

Ad

Eishockey Zurück aus den USA: Eisbären holen Nationalspieler Bokk VOR 3 STUNDEN

Eishockey Acht neue Coronafälle in Augsburg: DEL-Spiel gegen Mannheim abgesagt VOR 5 STUNDEN