Doch sie kamen kaum. 2660 Fans hätten das Vorrundenfinale zwischen Deutschland und Gastgeber Lettland nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen besuchen können, auf den Rängen verloren sich nur 934. Bei den anderen Spielen blieben die Pappkameraden ganz unter sich.

Der Ticketverkauf hatte erst am Morgen begonnen, die Hürden waren hoch. Nur Geimpfte und Genesene waren zugelassen. In ganz Lettland sind erst 277.000 Menschen vollständig geimpft. Der Hauptgrund dürften jedoch die Eintrittspreise sein: 110 Euro kostete ein Ticket - in einem Land, in dem der monatliche Durchschnittslohn bei 1200 Euro liegt. In der K.o.-Runde wird's noch teurer: im Viertelfinale 165, im Halbfinale 220 und im Endspiel 340 Euro.

Eishockey Noebels-Einsatz im WM-Viertelfinale fraglich VOR EINER STUNDE

Eishockey Eishockey-WM: Viertelfinaleinzug beschert Sport1 beste Quote VOR 3 STUNDEN