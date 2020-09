"Als Rollenspieler bist du austauschbar. Damit musst du klarkommen. Wenn es soweit ist, erhältst du einen recht trockenen Anruf, in dem sich für die Zeit bedankt und alles Gute gewünscht wird", sagte der Verteidiger im Interview mit dem Magazin Dump and Chase.

Holzer, der in der abgelaufenen Saison überraschend von den Anaheim Ducks zu den Nashville Predators getradet wurde, musste erst lernen, mit dieser Mentalität zurechtzukommen. "Die NHL kann dein Selbstbewusstsein schnell zerstören, es aber auch sehr schnell in die Höhe jagen", sagte der 32-Jährige. Wichtig sei, "emotional in der Mitte zu bleiben, sonst machst du dich Wechsel für Wechsel verrückt."