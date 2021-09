Ob der 26-Jährige nach Nordamerika zurückkehrt oder künftig für Bern spielt, werde sich "in den kommenden Tagen entscheiden", teilte der Erstligist mit.

Kahun war in der abgelaufenen NHL-Saison an der Seite von Leon Draisaitl für Edmonton aufgelaufen, hatte bei den Kanadiern aber keinen neuen Vertrag erhalten. Am Donnerstag kam der frühere Münchner im Test gegen die Rapperswil-Jona Lakers (1:3) für Bern zum Einsatz. Der Saisonstart in der Liga erfolgt am Dienstag.

