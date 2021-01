Dafür muss jedoch auch das Zusammenspiel von Kahun und Draisaitl, die einst bei den Jungadlern Mannheim gemeinsam für Furore sorgten, besser werden. "Wir waren bei den Junioren und in der Nationalmannschaft zusammen, aber in der NHL ist es natürlich schwerer", sagte Kahun. Große Sorgen macht sich der frühere Münchner, der nach vier Spielen einen Scorerpunkt auf dem Konto hat, aber nicht: "In den ersten zwei Spielen und vor allem im Training hat man gesehen, dass es noch klappt. Ich hoffe, dass wir bald belohnt werden und die Dinger auch reingehen."