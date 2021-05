"Ich werde den Bart noch ein bisschen pflegen, aber dann wird er in Ruhe gelassen, und am Ende der Saison ist er dann hoffentlich um einiges länger als jetzt noch", sagte Deutschlands Sportler des Jahres bei RTL/ntv über den Brauch, in der K.o.-Runde den Bart sprießen zu lassen: "Traditionen muss man mitmachen, da gibt es gar keine andere Option, um ehrlich zu sein."

Den Stanley Cup zu gewinnen - das ist Draisaitls größter Traum. Mit seinen Edmonton Oilers trifft der MVP der Vorsaison in der ersten Play-off-Runde zunächst auf die Winnipeg Jets. "Unser Selbstvertrauen wird uns helfen. Wir haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt", sagte Draisaitl, der in Edmonton eine "Euphorie" spürt: "Man sieht viele Menschen in Oilers-Sachen rumlaufen. Ich glaube, dass die Menschen hier sehr stolz sind auf uns und dass wir wieder in den Play-offs sind." Nur einmal in den vergangenen 15 Jahren erreichten die Oilers die K.o.-Runde, 2017 war im Viertelfinale Schluss.

