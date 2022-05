Das gab sein Klub Toronto Maple Leafs am Sonntag bekannt. Der 38-Jährige wird bei der Franchise künftig als Assistent von General Manager Kyle Dubas arbeiten.

Spezza spielte in der besten Liga der Welt für die Ottawa Senators (2002-2014), die Dallas Stars (2014-2019) und Toronto (2019-2022). Die Nummer zwei im NHL-Draft 2001 holte 2015 als Topscorer des Turniers WM-Gold mit Kanada. In den Kategorien Tore (251), Vorlagen (436) und Scorerpunkte (687) ist Spezza in der Geschichte der Ottawa Senators jeweils Zweiter hinter dem Schweden Daniel Alfredsson.

