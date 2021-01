Das Organisationskomitee "bedauert die grundlose Entscheidung" des Weltverbandes IIHF, heißt es in einer Stellungnahme auf der Internetseite der Regierung. Sie stelle einen Präzedenzfall dar, wie Sportveranstaltungen als ein Instrument benutzt werden, "um die Interessen von politischen Demagogen zu befriedigen".

Am Montagabend hatte die IIHF nach langem Zögern Belarus und damit dem umstrittenen Machthaber Alexander Lukaschenko die Austragungsrechte der Weltmeisterschaft (21. Mai bis 6. Juni) entzogen. Als Begründung führte der Weltverband die "wachsenden Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit den zunehmenden politischen Unruhen sowie COVID-19" an. Ob Belarus womöglich eine Klage gegen den IIHF erwägt, wurde aus der Stellungnahme von Dienstag nicht ersichtlich.

Zuvor hatte es zahlreiche Kritik an der Austragung in dem osteuropäischen Land aus der Politik, von Menschenrechtlern und von Co-Gastgeber Lettland gegeben. Die IIHF-Sponsoren Skoda und Liqui Moly hatten zudem ihren Rückzug angekündigt, sollte das Belarus Co-Gastgeber des Turniers bleiben und so den Druck auf die IIHF massiv erhöht.