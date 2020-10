Mit einem Aufruf an die Dauerkartenbesitzer und einer Kampagne, die sich an alle Kölnerinnen und Kölner richtet, soll der "Fortbestand des Eishockeystandorts Köln" gesichert werden. Laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag tragen Spieler, Trainer und Mitarbeiter mit einem Gehaltsverzicht von bis zu 60 Prozent in der Coronakrise zum Ausgleich der finanziellen Schieflage bei.