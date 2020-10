Die Haie haben am Mittwoch eine Unterstützungskampagne in Köln gestartet und unter dem Motto "#immerwigger" virtuelle Tickets zum Stückpreis von 10 Euro angeboten. Der achtmalige deutsche Meister hofft auf den Verkauf von 100.000 Karten, um eine Million Euro zu erlösen.

Krupp glaubt, dass der Appell des KEC in der Domstadt gut aufgenommen worden ist. "Die Leute verstehen, dass unser Problem nicht selbst verschuldet ist, sondern durch die Umstände, also die Zuschauerrestriktionen in der Pandemie, verursacht wurde", betonte der Eishockeylehrer. Wenn man vor null Zuschauern spielen müsse, "was absehbar und wahrscheinlich die einzige Art zu planen ist, dann ist deine Haupteinnahme weg. Deshalb haben wir um finanzielle Unterstützung gebeten. Unser Hauptziel ist es, überhaupt eine Mannschaft an den Start bringen zu können".