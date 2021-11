Damit muss der 34-jährige nach nur einem Saisonspiel eine erneute Zwangspause einlegen.

Teamkapitän Crosby hatte wegen einer Operation am linken Handgelenk die sieben ersten Partien der laufenden Spielzeit verpasst. Der dreimalige Stanley-Cup-Sieger klagt nach Klubangaben über leichte Symptome.

Ad

"Er hat extrem hart gearbeitet, um zurückzukommen. Wir waren alle begeistert, ihn wieder in der Formation zu haben. Nun liegt wieder ein Stein im Weg", sagte Trainer Mike Sullivan. Verteidiger Brian Dumoulin ist ebenfalls im Corona-Protokoll.

Eishockey Mit nur 24 Jahren: Eishockey-Profi nach Zusammenbruch verstorben VOR 6 STUNDEN

Auch in anderen nordamerikanischen Profiligen gibt es positive Fälle. In der NBA (Basketball) sind Kevin Love, Lauri Markkanen (beide Cleveland Cavaliers) und Khris Middleton von Meister Milwaukee Bucks außer Gefecht. In der NFL (Football) hatte es unter anderem Star-Quarterback Aaron Rodgers (Green Bay Packers) erwischt.

Eishockey Klare Sache gegen Iserlohn: Mannheim gelingt neunter Streich VOR 9 STUNDEN