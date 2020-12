Mannheim startet am Samstag mit der Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers in die 27. DEL-Saison. Der achtmalige Meister reagierte mit der Verpflichtung von Schütz auf den Ausfall des Kanadiers Andrew Desjardins. Der 34 Jahre alte Mittelstürmer muss an der Hüfte operiert werden und steht damit in dieser Spielzeit nicht zur Verfügung.