Der 29 Jahre alte Kanadier unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende und steht bereits beim ersten Spiel am Freitag in Krefeld (19.30 Uhr) zur Verfügung.

Für O'Donnell ist Deutschland bereits das sechste Land außerhalb Nordamerikas, in dem er seit 2017 unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison spielte er für Slovan Bratislava in der Slowakei und kam in 57 Einsätzen auf 26 Tore sowie 25 Assists. 2010 war O'Donnell von Tampa Bay Lightning gedraftet worden, blieb jedoch ohne NHL-Einsatz.

Eishockey Champions League: Meister Berlin vor dem Aus VOR 15 STUNDEN

Eishockey Champions League: München und Mannheim nach Siegen Erster GESTERN AM 21:08