Das deutsche Team muss nun bis einschließlich 23. Dezember in Quarantäne bleiben, wenn es bis dahin keinen weiteren positiven Fall geben sollte. Am 25. Dezember steht das erste Spiel gegen Finnland an. Die deutsche Delegation war am Sonntag nach Edmonton gereist. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zudem bekannt gab, werden die beiden geplanten Testspiele gegen Österreich (21. Dezember) und Tschechien (23. Dezember) gestrichen.