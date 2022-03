Bei den Eröffnungsbullys am kommenden Wochenende werden Hartgummischeiben mit der Aufschrift "Drop Pucks not Bombs" eingeworfen.

Die Pucks in den Landesfarben der Ukraine sind über das Eishockey-Magazin Dump & Chase online erhältlich. Alle Erlöse aus dem Verkauf werden an die Organisation #LeaveNoOneBehind gespendet, die sich für die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht engagiert.

