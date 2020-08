Lettland will Eishockey-WM nicht mit Weißrussland austragen

Lettland will die Eishockey-WM 2021 nicht länger gemeinsam mit Weißrussland austragen. "Angesichts der Situation in Weißrussland haben wir uns dazu entschlossen, Gespräche mit dem Weltverband aufzunehmen, um die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr von Minsk in ein anderes Land zu verlegen. Riga soll aber Co-Gastgeber bleiben", teilte Ministerpräsident Krisjanis Karins am Montag mit.Der...

"Angesichts der Situation in Weißrussland haben wir uns dazu entschlossen, Gespräche mit dem Weltverband aufzunehmen, um die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr von Minsk in ein anderes Land zu verlegen. Riga soll aber Co-Gastgeber bleiben", teilte Ministerpräsident Krisjanis Karins am Montag mit.

Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics ergänzte: "Unser Hauptziel ist es, falls sich die Situation in Weißrussland nicht ändert, alles zu unternehmen, dass die WM in ein anderes Land verlegt wird." Die Bekanntgabe der Regierung folgte als Reaktion auf die Proteste in Weißrussland nach der umstrittenen Wahl des dortigen Präsidenten Alexander Lukaschenko, der seit 26 Jahren an der Macht ist. An der Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses gibt es allerdings auch international starke Zweifel.

Die Eishockey-WM soll ab dem 21. Mai 2021 stattfinden. In diesem Jahr war das Turnier, das in der Schweiz geplant war, aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

