Weil sich die Mannschaft aus der Hauptstadt auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne begeben musste, wurden die Spiele beim Testturnier der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Red Bull München (5. Dezember) und die Adler Mannheim (8. Dezember) nun komplett abgesagt.

Zuvor hatten sich bereits die Wild Wings aus Schwenningen wegen zahlreicher Coronafälle aus dem Turnier zurückziehen müssen. Die Mannschaft befindet sich bis 9. Dezember in Quarantäne. Berlin und Schwenningen spielten beide in der Gruppe B, in der nun München und nach einem Entschluss der Turnierdirektion auch der deutsche Meister Mannheim für das Halbfinale qualifiziert sind. - Der weitere Spielplan: