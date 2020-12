Den zweiten Halbfinalplatz der Gruppe A spielen am Montag (19.30 Uhr) die Krefeld Pinguine und die Düsseldorfer EG untereinander aus. Gegner am 11. Dezember ist dann Red Bull München. Das Finale des Vorbereitungsturniers, an dem acht der 14 DEL-Klubs teilgenommen hatten, steigt am 13. Dezember. Vier Tage später beginnt die neue Ligasaison.