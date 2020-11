Die Rheinländer setzten sich am Samstagabend 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Grizzlys Wolfsburg durch und behaupteten den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A.

Daniel Fischbuch erzielte in der zweiten Minute der Verlängerung den entscheidenden Treffer für die DEG. Zuvor hatten Alexander Ehl (23.) und Alexander Barta (38.) nach der frühen Wolfsburger Führung von Phillip Bruggisser (2.) die Partie zwischenzeitlich gedreht, ehe Fabio Pfohl (39.) im zweiten Drittel den Ausgleich besorgte. Im Hinspiel hatten die Grizzlys zu Hause noch 7:0 gewonnen, allerdings waren die Düsseldorfer stark ersatzgeschwächt in Niedersachsen angetreten.

Die Vorrunde des Turniers läuft noch bis 8. Dezember, das Finalturnier mit den jeweils Erst- und Zweitplatzierten der beiden Gruppen beginnt am 10. Dezember.

Am MagentaSport Cup nehmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Die DEL startet am 17. Dezember mit dem Rheinischen Derby zwischen den Kölner Haien und der DEG in die neue Spielzeit. Der Saisonstart war aufgrund der Corona-Auswirkungen zweimal verschoben worden, zwischenzeitlich stand sogar eine Komplettabsage im Raum.