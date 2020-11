Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross setzte sich im Südwestderby mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) durch und zog an den punktgleichen Schwarzwäldern vorbei an die Tabellenspitze der Gruppe B. Die Schwenninger hatten zuvor bei den Eisbären Berlin (5:1) und bei Red Bull München (2:1) gewonnen.

Das Turnier, das bis zum 12. Dezember läuft, ist der Test für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die 14 Klubs hatten in der vergangenen Woche beschlossen, am 17. Dezember in die wegen der Corona-Pandemie schon zweimal verschobene Spielzeit zu starten.