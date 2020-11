Der achtmalige deutsche Meister gewann am zweiten Spieltag in der Gruppe B gegen die Eisbären Berlin nach starkem Schlussdrittel mit 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) und rückte mit einem Sieg und einer Niederlage auf den zweiten Platz vor. Tabellenführer mit bislang weißer Weste sind die Schwenninger Wild Wings.

David Wolf (48.) brachte die Adler in Überzahl in Führung, Lean Bergmann (52.) erhöhte kurz darauf. Matthias Plachta (60.) setzte 29 Sekunden vor dem Ende den Schlusspunkt.

Das Turnier ist ein Testlauf für die DEL, die aufgrund der Corona-Pandemie mit deutlicher Verzögerung am 17. Dezember in die Saison starten wird. Acht der 14 Teams nehmen am MagentaSport Cup teil, die besten zwei Mannschaften beider Gruppen erreichen das Halbfinale.