Der 33-Jährige zog sich im Spiel gegen den ERC Ingolstadt (2.1 n.V.) am vergangenen Sonntag eine Adduktorenverletzung zu. Bei idealem Heilungsverlauf stehe Huhtala in vier bis sechs Wochen wieder zur Verfügung, teilte der Tabellenführer der Süd-Gruppe am Dienstag mit.