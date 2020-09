Nach einem Bericht der Eishockey News soll am Ende der Spielzeit 2020/21 kein Klub absteigen, der Meister der DEL2 bei Erfüllung der wirtschaftlichen Voraussetzungen aber aufsteigen. Damit soll den Erstligisten mehr Planungssicherheit geschaffen werden.

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke wollte derartige Überlegungen offiziell nicht bestätigen. "Zu den Gedankenspielen möchte ich erst mal nichts sagen", antwortete er auf eine Anfrage der Eishockey News. Gesellschafter Daniel Hopp von den Adlern Mannheim, gleichzeitig DEL-Aufsichtsrat, kündigte an, man müsse sich über das Thema "in den nächsten Monaten unterhalten".

Angesichts großer Unsicherheit über die Zulassung von Zuschauern in den Hallen sowie die finanzielle Unterstützung durch den Staat in der Coronakrise soll ein Wettrüsten im Tabellenkeller verhindert werden, mit dem die Klubs in noch größere Nöte geraten könnten. Wegen dieser Ungewissheit hatte die DEL den Saisonauftakt bereits vom 18. September auf den 13. November verlegt.