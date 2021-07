Wie die neu gegründete Franchise am Mittwoch bestätigte, wechselt der Rosenheimer innerhalb der nordamerikanischen Profiliga von der Colorado Avalanche zu den Kraken.

Dort unterschreibt Grubauer einen Vertrag über sechs Jahre, der ihm insgesamt fast 30 Millionen Dollar einbringt - im Schnitt sind es 5,9 Millionen Dollar (5 Millionen Euro) pro Saison.

Seattle hatte sich erst in der vergangenen Woche beim "Expansion Draft" 30 Spieler gesichert. Dabei durften die Kraken von allen NHL-Teams mit Ausnahme der Vegas Golden Knights jeweils einen Spieler aussuchen.

Grubauer (29) absolvierte seine ersten Spiele in der NHL in der Saison 2012/2013. Damals noch im Trikot der Washington Capitals, mit denen er 2018 den Stanley Cup gewann. Anschließend wechselte er nach Colorado. In den vergangenen Play-offs scheiterte die Avalanche in der zweiten Runde an Vegas - die Best-of-seven-Serie ging trotz einer 2:0-Führung mit 2:4 verloren.

