"Wir müssen uns ein bisschen breiter und gesünder aufstellen. Aber wir bleiben immer in unserer Eishockey-Blase. Das ist unser Problem", sagte der Kapitän der Kölner Haie im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Die enorme Abhängigkeit der DEL-Klubs von den Zuschauereinnahmen müsse konzeptionell geändert werden, zum Beispiel durch das Generieren höherer TV-Gelder, ergänzte Müller (33): "Wir müssen raus aus unserer Schublade und dahin kommen, wo zum Beispiel der Handball ist. Die bekommen es hin." Im Eishockey sei mit den jüngsten Erfolgen durch die Nationalmannschaft "viel angeschoben" worden, so Müller: "Aber unsere Außendarstellung könnte besser sein."

Nach der zweiten Verschiebung des Saisonstarts habe er "auf jeden Fall Angst", dass die Spielzeit überhaupt nicht stattfinden werde, gab der Haie-Kapitän zu: "Wir sprechen in der Kabine, wir sagen, wir müssen was machen, nicht nur so vor uns hin vegetieren." Laut der Fachzeitschrift Eishockeynews haben die DEL-Klubs nun den 18. Dezember als möglichen Starttermin auserkoren.