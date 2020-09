Das gab die Franchise am Mittwoch bekannt. Der 38-jährige Schwede hat seine ganze bisherige NHL-Karriere bei den Broadway Blueshirts verbracht und mit dem Klub einmal den Einzug ins Stanley-Cup-Finale geschafft (2014).

Mit 459 Hauptrundensiegen steht Lundqvist in der "ewigen" NHL-Bestenliste auf Rang sechs, vor ihm sind ausschließlich Kanadier platziert. Der Olympiasieger (2006) und Weltmeister (2017) spielte 887-mal in der Regular Season und 130-mal in den Play-offs für die Rangers.