Alle Tests am Mittwoch und Donnerstagmorgen brachten nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) negative Ergebnisse, lediglich Assistenzcoach Matt McIlvane wurde erneut positiv getestet. Der Amerikaner befindet sich weiter in Isolation, in Absprache mit der medizinischen Abteilung wurde das Training wieder aufgenommen.

Damit steht den beiden letzten WM-Testspielen am Freitag (17.00 Uhr) und Samstag (15.45 Uhr/beide Sport1 und MagentaSport) in Nürnberg gegen Belarus nichts im Wege. Die Partien sind die letzte Chance für die Nationalspieler, sich für die WM in Riga (21. Mai bis 6. Juni) zu empfehlen. Wegen des Coronafalls war am Dienstag der komplette Trainingstag abgesagt worden, auch am Mittwoch blieben alle Spieler in ihren Hotelzimmern.

