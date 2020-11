Das gab sein Klub New York Islanders bekannt. Die Entscheidung sei das Ergebnis einer Reihe medizinischer Untersuchungen.

Verteidiger Boychuk hatte Anfang März im Spiel gegen die Montreal Canadiens (2:6) den Schlittschuh von Artturi Lehkonen ins Gesicht bekommen und eine Schnittwunde am Auge erlitten. Zunächst hatte es so ausgesehen, als würde er sich komplett davon überholen. Der 36-Jährige hatte sich allerdings zuvor schon einmal am gleichen Auge verletzt.