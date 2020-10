"Ich kann es kaum erwarten, rüberzufliegen und dann auch in die Trainingscamps zu gehen", sagte der 18-Jährige in einer Medienrunde. Der gebürtige Viersener war in der Nacht zum Mittwoch von den Kanadiern an dritter Stelle der diesjährigen Talente-Auswahl gezogen worden. Damit eifert er MVP Leon Draisaitl nach, der 2014 von den Edmonton Oilers an gleicher Position gedraftet worden war.